Einsatz in Dormagen : Unbekannte brechen in Reihenhaus ein

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Dormagen In Dormagen, an der Straße "Höhenberg", kam es am Donnerstag zwischen 18:10 Uhr und 18:55 Uhr, zu einem Einbruch in ein Reihenhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilt die Polizei mit. Unbekannte hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Dabei fiel ihnen ein Notebook in die Hände. An der Adolf-von-Menzel-Straße, ebenfalls in Dormagen, versuchten Einbrecher erfolglos die Eingangstür eines Einfamilienhauses zu knacken. Es liegen Hinweise auf eine Tatzeit gegen 02:45 Uhr vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(NGZ)