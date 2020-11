Service in Dormagen : Umweltteam gibt Tipps für nachhaltige Weihnachten

Service in Dormagen

Dormagen Bäume aus kontrolliertem biologischen Anbau, ein Adventskranz mit selbst in der Natur gesammelten Bestandteilen – das sind nur einige Anregungen, die das Team jetzt ins Netz gestellt hat.

Das Umweltteam der Stadt Dormagen möchte die Bürger dazu animieren, das Weihnachtsfest in diesem Jahr auch unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit zu feiern. Denn die Weihnachtsfeiertage sind neben religiösem Fest, Tradition und Familienzusammenkunft nicht zuletzt eine Zeit des Konsums, in der in vielen Haushalten zum Beispiel eine Menge Abfall anfällt. Das Umweltteam hat zehn Tipps zum Fest zusammengestellt, die dazu beitragen sollen, die Umwelt zu entlasten.