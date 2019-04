Umwelt- und Naturschutz in Dormagen : Der Wald soll widerstandsfähiger werden

Waldgespräch in Knechtsteden: (v.l.) Laura Panitz, Bertram Leder, NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, Andreas Wiebe.Heinen-Esser will den Wald stärken und seine Bedeutung hervorheben. Foto: Tinter, Anja (ati)

Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser informierte sich in Knechtsteden und kündigte neue Instrumente als Reaktion auf den Klimawandel an. Der Aufbau von Mischwäldern spielt eine zentrale Rolle.

Ursula Heinen-Esser geriet ein bisschen ins Schwärmen. „Wirklich schön hier“, meinte die nordrhein-westfälische Umweltministerin am Donnerstagmorgen bei ihrem Besuch im Knechtstedener Wald, „einem Musterwald“, wie sie Revierförster Theo Peters bescheinigte. Doch die CDU-Politikerin war nicht in erster Linie deshalb nach Dormagen gekommen, um dessen landschaftliche Vorzüge zu genießen. Vielmehr treibt sie die Sorge wegen der Auswirkungen des Klimawandels um. Dass der längst auch in Deutschland angekommen sei, sei deutlich zu spüren, sagte Heinen-Esser. Höchste Zeit zum Handeln also. Und dabei soll der Wald eine zentrale Rolle spielen, wie die Ministerin deutlich machte. Vorrangig bei der Waldbewirtschaftung soll es sein, die Widerstandskraft und Stabilität der Bäume zu erhöhen. Die Wälder müssten so angepasst werden, dass ihre vielfältigen Funktionen dauerhaft sichergestellt seien. „Das wollen wir durch die Entwicklung von Mischwäldern auf der Basis einheimischer Laubhölzer erreichen“, kündigte Heinen-Esser an.