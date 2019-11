Straßenverkehr in Dormagen : Umweltaktivisten für Seifenlauge auf A57 verantwortlich?

Straßenverkehr in Dormagen

Dormagen Mit einer skurrilen Annahme beschäftigt der Freie Demokratische Bund (FDB) den Landesbetrieb Straßen-NRW.

Am 16. Oktober hatte offenbar ein Tanklastzug auf der A57 zwischen dem Autobahndreieck Neuss-Süd und dem Kreuz Köln-Nord Seifenlaufe verloren. Die Folge: Sperrung der Autobahn, weil diese mit Spezialfahrzeugen gereinigt werden musste. War es eine Tat von „Umweltaktivisten“, die dabei „schwere Kollisionen mit unübersehbaren Folgen in Kauf nahmen?“ Der FDB will über den Umweg des Landrates vom Landesbetrieb wissen, ob das ausgeschlossen werden könne?