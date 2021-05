Umwelt-Scouts in Dormagen : Kindern das Extra-Erlebnis mit Bezug zur Natur ermöglichen

Dormagen Der bewusste Umgang mit der Natur steht dabei stets im Vordergrund, Abenteuer und Spaß kommen bei diesem außerschulischen Bildungsangebot aber ebenfalls nicht zu kurz.

Die beliebten Kurse der Umwelt-Scouts gehen in die nächste Runde. Bereits seit 2005 bietet die Stadt Kindern Jahr für Jahr besondere Erlebnisse mit Bezug zur Natur und zu Einrichtungen in ihrer Umgebung an.

Das Programm richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren. Der bewusste Umgang mit der Natur steht dabei stets im Vordergrund, Abenteuer und Spaß kommen bei diesem außerschulischen Bildungsangebot aber ebenfalls nicht zu kurz. Erfahrene Fachleute gewähren Einblicke in ihre Themenwelten. Zusammenhänge aus Natur und Umwelt werden spielerisch und spannend vermittelt.

In diesem Jahr finden 13 Kurse statt – alle ausschließlich im Freien. Zu finden sind sie im Programmheft auf der Webseite www.dormagen.de/umweltscouts. Der Anmeldebogen kann auf www.dormagen.de/umweltscouts heruntergeladen werden. Dieser ist anschließend ausgefüllt per E-Mail an die Adresse [email protected] oder alternativ per Post an das Umweltteam (Technisches Rathaus, Umweltteam z.Hd. Anke Tobies-Gerstenberg, Mathias-Giesen-Str. 11, 41539 Dormagen) zu senden. Die Anmeldebestätigung muss zum jeweiligen Kurs mitgebracht werden. Ein Kind kann kostenlos an bis zu zwei Kursen teilnehmen. Die Kursgröße umfasst nicht mehr als acht Kinder. Alle Kurse finden unter den aktuellen Bestimmungen der Corona-Pandemie statt.