Einkaufen in Dormagen Weihnachtsgeschäft hat Erwartungen nicht erfüllt

Das Weihnachtsgeschäft verlief für viele Einzelhändler nicht wie erhofft. Hohe Energiekosten, Inflation, aber auch das Wetter drückten auf die Konsumstimmung. „Ein ohnehin schwieriges Jahr geht zu Ende, leider mit schlechteren Zahlen als im Vorjahr“, fasst Guido Schenk, Vorsitzender der City-Offensive Dormagen, das Weihnachtsgeschäft und auch das Gesamtjahr zusammen. „Dabei haben die Rahmenbedingungen gestimmt. Die Innenstadt ist attraktiv, keine Frage. Dazu haben auch der Weihnachtsmarkt und die tolle Beleuchtung beigetragen.“ Erfreulich sei auch, dass einige Einzelhändler und Gastronomen in diesem Jahr mehr dekoriert hätten als sonst. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass das Weihnachtsgeschäft durchwachsen war. „Zwei Drittel der Händler waren nicht zufrieden“, so Schenk. Das sieht auch Carina Peretzke Pressereferentin beim Handelsverband Nordrhein-Westfalen, so: „Wie prognostiziert hat das Weihnachtsgeschäft in der Woche vor dem Fest noch einmal etwas an Fahrt aufgenommen. Leider reichte dies vielfach nicht, um den bisher leider enttäuschenden Jahresabschluss aufzufangen.“ Bis Freitagabend gaben in einer NRW-weiten Umfrage die Einzelhändler nur zu knapp 20 Prozent an, mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden zu sein. So sei bei den Kundenfrequenzen noch Luft nach oben, aber die Kundenstimmung verbesserte sich immerhin laut Einschätzung der Unternehmen, was ein gutes Vorzeichen für die letzten Verkaufstage des Jahres sein könnte. Leider hätte es keine großen Impulse gegeben, auf die alle gehofft hätten. Wer aber, wie Dormagen, einen schönen Weihnachtsmarkt hat, kann am Ende auch von einer besser frequentierten Innenstadt profitieren. „Aber auch in Dormagen waren die Händler nicht alle zufrieden.“ Für die letzten Tagen im alten Jahr erwartet Carina Peretzke aber noch gute Umsätzen. „Traditionell ist aber auch in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester einiges los, wenn die Menschen frei haben und ihre Geldgeschenke und Gutscheine eintauschen gehen“, erklärt Carina Peretzke.