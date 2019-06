Freilichtbühne Zons : Umjubelte Premiere des Märchens „Der kleine Muck“

Zons Wieder einmal haben die Darsteller der Märchenspiele Zons um den Vorsitzenden Josef Tesch ihr Publikum mit einer Geschichte verzaubert.

Vor allem die Tiere sorgten für Lacher und Szenenapplaus: Wenn die beiden weiblichen und „unsichtbaren“ Dschinns übermütig das Dromedar des Kameltreibers anschubsen, so dass es sein Herrchen am Zügel hinter sich her rennen lässt, wurde mehr als nur geschmunzelt. Und die Eselsohren, die nach dem Genuss der Feigen wuchsen, waren ebenfalls lautes Lachen wert. Auch die niedlichen Kätzchen, die von den kleinsten Schauspielern dargestellt wurden, erfreuten die Zuschauer – auch wenn sich die Tierchen dem Märchen gemäß als gar nicht so lieb herausstellten, indem sie alles umwarfen und so den kleinen Muck zum Weglaufen brachten.