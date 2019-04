Umstrittener Namensgeber : Umfrage zu Duisberg-Straße startet

Dormagen 2015 wurde die Stadt mit der Befragung zu einer Straßen-Umbenennung beauftragt.

Ein Straßenname war im Jahr 2015 Auslöser von langen Diskussionen in der Politik. Es geht um die Carl-Duisberg-Straße, die von der Pommernallee abzweigt. Kritiker fordern die Umbennung, weil der Namensgeber Carl Duisberg eine umstrittene Persönlichkeit ist. Das Thema ist bis heute ungeklärt. Die Ratsfraktion der Grünen, die neben den Piraten/Die Linke sich per Antrag für die Umbenennung damals stark gemacht haben, fragen jetzt nach dem aktuellen Stand. Getan hat sich seit November 2015 wenig. Aber in diesem Monat will die Stadt dem Auftrag nachkommen und die betroffenen Eigentümer und Mieter befragen, ob sie eine Umbenennung wünschen.