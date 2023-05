Stadt Dormagen stellt Status vor Umbau der St. Nikolausschule dauert bis 2025

Nach und nach soll die St. Nikolausschule in Stürzelberg um- bzw. neugebaut werden. An der Grundschule besteht seit Jahren erheblicher Bedarf, unter anderem, weil Turnhalle und OGS baulich nicht mehr akzeptabel und sanierungsbedürftig sind. Zusätzlich braucht es dringend mehr Platz. Beschlossen wurde der Umbau der St. Nikolaus- Schule in eine „zukunftsorientierte Schule“ bereits im Februar 2022. Im Schulausschuss am Mittwoch, 31. Juni, stellt die Stadtverwaltung den Poltikerinnen und Politikern den aktuellen Status vor.