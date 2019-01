Projekt „Soziale Stadt Horrem“ : Westseite des Bahnhofs in Dormagen wird umgestaltet

Der Aufgang vom Bahnhofs-Tunnel zur Knechtstedener Straße wird umgestaltet. Am Montag werden die abgespeckten Pläne auf einer Bürgerversammlung vorgestellt. Archivfoto: Ati Foto: Tinter, Anja (ati)

Horrem Die Treppe vom Bahnhofs-Tunnel zur Knechtstedener Straße wird verbreitert und der Platz schöner gestaltet. Am Montag, 21. Januar, stellt die Verwaltung die abgespeckten Pläne in einer Bürgerversammlung in Horrem vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Das Ziel bleibt: Der Bahnhofs-Aufgang vom Fußgängertunnel zur Knechtstedener Straße soll offener, besser einsehbar und freundlicher gestaltet werden. Allerdings mussten nach einer Kostenexplosion von 2,2 auf bis zu 3,7 Millionen Euro die Pläne im Sommer „abgespeckt“ werden, so dass nur noch eine Treppe – statt zwei Stufenanlagen – an der Bahnhofs-Westseite vom Tunnel nach oben führen wird. Die genauen Pläne für den Bahnhofsumbau, der im Frühjahr beginnen soll, und weitere Projekte im seit 2014 laufenden Stadtteilentwicklungsprogramm „Soziale Stadt Horrem wird die Stadt Dormagen am Montag, 21. Januar, bei einer Bürgerversammlung vorstellen und diskutieren. Gemeinsam mit der Initiative Horrem hat die Stadt ab 19 Uhr ins Bürgerhaus Horrem, Knechtstedener Straße 18, eingeladen, um Rückschau zu halten und auf die Pläne hinzuweisen.

Mit Hilfe von 70 Prozent Bundes- und Landesmitteln wird der Dormagener Stadtteil Horrem mit mehreren Projekten städtebaulich aufgewertet. „Bei dem Projekt geht es um ein Gesamtvolumen von ca. 16 Millionen Euro, die mit Hilfe von Fördermitteln in den Jahren 2014 bis 2022 in Horrem investiert werden“, so Krumbein. Allein der „Lernort Horrem“ wird für 8,5 Millionen Euro mit neuer Kita, OGS und Begegnungszentrum an der Christoph-Rensing-Schule gebaut – wegen des Leuchtturm-Charakters übernimmt das Land 90 Prozent der Kosten.

Info Förderanträge für „Soziale Stadt Horrem“ Anträge Die Stadt stellt Förderanträge bei der Bezirksregierung: 2019 „Wohnumfeld Bürgerpark, Planungswettbewerb zur Vorbereitung der Teilmaßnahme „Neue Mitte – Knechtstedener Straße“, dreijährige Verlängerung des „Verfügungsfonds“. 2020 „Neue Mitte-Knechtstedener Straße“, Wohnumfeld Nordeingang Lernort“, „Rotdornweg mit schülergerechter Querung Heinrich-Meising-Straße“ 2021 „Ulmenplatz“

Trotz der Planungsänderungen, mit der mehr als eine halbe Million eingespart werden, soll die Rückseite des Bahnhofs in diesem Jahr verschönert werden: „Wir werden trotz der Reduzierung viele Vorgaben der Bürger umsetzen können“, hatte der Erste Beigeordnete Robert Krumbein im Oktober 2018 bei einer offenen SPD-Fraktionssitzung in Horrem erklärt: „Wir verzichten auf eine zweite Treppe an der Süd-Westseite und wollen die andere nicht ganz so breit, dafür aber weiter von den Gleisen weg bauen“, erläuterte Krumbein. Zudem würden drei zusätzliche Stellplätze gewonnen.



Soziale Stadt Horrem : Neue Pläne für Bürgerpark in Horrem

zurück

weiter

Die Umplanung ist weiter darauf ausgerichtet, den von der Bürgerschaft gewünschten Gestaltungs- und Nutzungsqualitäten zu entsprechen, heißt es in der vom Stadtrat einstimmig beschlossenen Verwaltungsvorlage: Die Gestaltung eines neuen autofreien Stadtplatzes vor dem Bahnhof mit nachhaltiger Aufenthaltsqualität, Sanierung des Fußgängertunnels inklusive Beleuchtung und Neugestaltung der Wände zur Aufwertung des meistgenannten Angstraums im Programmgebiet, Schaffung einer sicheren fußläufigen Verbindung zwischen dem Wohnquartier und dem Schulzentrum Haberlandstraße. Durch die Verschiebung des Wendehammers mit Verkleinerung der Platzfläche kann im Bereich der Knechtstedener Straße die Zahl der öffentlichen Stellplätze erhöht werden.