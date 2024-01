Engagement in Dormagen Größte Demonstration der letzten Jahrzehnte

„Lieber solidarisch als solide arisch“, „Türkei ist mein Mutterland, Deutschland mein Vaterland“, „Ich mag die AfD weniger als Hausaufgaben“, „Dormagen ist bunt“, die Plakate der wohl größten Demonstration, die Dormagen je gesehen hat, waren nicht nur kreativ, sondern vor allem eindeutig. Über 5000 Menschen waren am Sonntagmittag in die Stadt gekommen, um an der Demonstration „Für Demokratie – gegen Faschismus“ teilzunehmen. Mehr als 100 Vereine, Organisationen und Institutionen unterstützten Demo gegen Faschismus. Zuvor hatten sie alle Dormagenerinnen und Dormagener aufgerufen, an der Kundgebung vor dem Historischen Rathaus teilzunehmen und anschließend „1000 Schritte gegen Rechts“ zu gehen.