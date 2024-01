Kirche in Dormagen Immer mehr Menschen ohne Religionszugehörigkeit

Im vergangenen Jahr sind im Rhein-Kreis Neuss 3419 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Das ist eine ähnlich hohe Zahl wie im Jahr 2021, als die Austritte bei 3457 lagen und damit einen Rekordwert darstellten. Die Austritte werden beim Amtsgericht Neuss registriert und sind nur dort oder bei einem Notar durch Erklärung möglich. Die meisten Austritte verzeichnet erwartungsgemäß die katholische Kirche mit 2020 vor der evangelischen Kirche mit 989 sowie fünf jüdischen und einem neuapostolischen Austritt. Das sagt für Dormagen noch nicht viel aus, aber schaut man sich die Zahlen der Bürgerinnen und Bürger ohne Religionszugehörigkeit in Dormagen an, so stellt man fest, dass auch hier die Zahlen steigen. Ende 2021 waren von rund 65.000 Einwohnern 27.695 Dormagener ohne Religionszugehörigkeit. „In Dormagen sind aktuell 30.049 Menschen ohne Religionsangabe gemeldet“, erklärt Stadtsprecher Nils Heinichen auf Anfrage unserer Redaktion. Wer mit Zahlen zu tun hat, weiß, wie „beweglich“ diese manchmal sein können. Denn: Auch die Einwohnerzahl ist gestiegen. Ende 2022 hatte Dormagen 66.197 Einwohner. Dennoch lässt sich ein Vergleich anstellen, denn Ende 2021 waren knapp 43 Prozent und Ende 2023 bereits gut 45 Prozent der Dormagenerinnen und Dormagener keiner Religion mehr zugehörig.