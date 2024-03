Auskunftssperren in Dormagen Mehr als 100 Dormagener sind offenbar in Gefahr

Es sind keine einfachen Zeiten. Gewalt und Hass nehmen immer mehr zu. „Wir wissen, wo du wohnst!” oder „Warte nur, bis wir vor deiner Haustür stehen!” – solche Drohungen sind im Netz keine Seltenheit. „Und leider sind sie oft alles andere als leere Drohungen. Die Melderegisterauskunft macht es relativ einfach, an die Adresse von anderen Personen zu gelangen. Hater können diese dann ganz einfach im Netz verbreiten“, erklärt die Organisation Hateaid, die sich für die Demokratie im digitalen Raum stark macht. Was aber, wenn von den Drohungen eine echte Gefahr ausgeht? Dann besteht die Möglichkeit, eine Auskunftssperre im Melderegister der Stadt einrichten zu lassen. Dieser Service wurde von 104 Dormagenerinnen und Dormagenern in Anspruch genommen.