Fußball in Dormagen : TuS Germania bestätigt Vorstand

Hackenbroich Der Verein hat alle vier Mitglieder erneut gewählt. In diesem Jahr soll der Antrag zum neuen Multifunktionsgebäude stehen. Auch die Außenanlagen sind Thema.

Am Mittwoch, 27. März, fand die jährliche Delegiertenversammlung des TuS Germania Hackenbroich statt. „Wir haben uns gut eingespielt und freuen uns auf die weitere Arbeit“, so der Vorsitzende André Heryschek. Alle vier Vorstandsmitglieder stellten sich erneut zur Wahl und haben einstimmig die Zustimmung erhalten, ihre Arbeit für zwei Jahre fortzusetzen. Neben Heryschek (Vorsitzender) wurden Hans Dick (Geschäftsführer), Monika Sturm (Schatzmeisterin) und Heike Porting (Schriftführerin) in ihren Funktionen bestätigt. Die Mitgliederentwicklung des Vereins ist weiter positiv.

Der Antrag für das neue Multifunktionsgebäude musste in diesem Jahr noch einmal neu gestellt werden, da die letzten beiden Anträge in 2017 und 2018 aufgrund von Formfehlern von der Bezirksregierung in Düsseldorf abgelehnt worden sind: „Gemeinsam mit dem Sportservice haben wir den Förderantrag nun noch einmal inhaltlich geschärft und um wichtige Sozialdaten den Stadtteil Hackenbroich betreffend ergänzt. Wir sind frohen Mutes, dass wir mit diesem guten Antrag in diesem Jahr zum Zuge kommen und danken dem Sportservice nach dieser unglücklichen Entwicklung für den tollen Support“, zeigt sich der TuS-Vorsitzende André Heryschek zuversichtlich.