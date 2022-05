Sport in Dormagen : Turnhallen können jetzt auch online gebucht werden

Sport in Dormagen

Dormagen Die Stadt Dormagen bietet ab sofort einen neuen, besonderen Service an, der vor allem Sporttreibende freuen wird. Um was es dabei genau geht.

Sie ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern künftig, die städtischen Grundschulturnhallen auch per Online-Anmeldung zu buchen.

An Samstagen und Sonntagen stehen die Hallen in zwei Zeitfenstern von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr zur kostengünstigen Nutzung für Kindergeburtstage zur Verfügung. Die Buchung erfolgt online. Dort lassen sich ebenfalls weitere Informationen und ein Leitfaden zur Anmeldung finden. „Die Nutzung der Sporthallen ist eine tolle Möglichkeit, für kleines Geld, eine aktive und unvergessliche Geburtstagsfeier zu organisieren. Durch die Online-Anmeldung wird das jetzt noch einfacher werden“, führt Swen Möser, der Leiter des Sportservice, an.