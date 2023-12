Kinder in Dormagen TSV fördert Bewegung durch Spiel und Spaß

„Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot so toll angenommen wird. Beim aktuell oft schlechten Wetter ist die Sporthalle für viele eine willkommene Möglichkeit, um dem Bewegungsdrang ihrer Kinder gerecht zu werden“, verrät Organisatorin Mecky Fischer. Das Angebot „Kids in Action“ richtet sich an Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren - auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Kinder ab vier Jahren dürfen sich alleine in der Halle ausprobieren, jüngere auch, aber nur in Begleitung. „Gut zwei Drittel der Kinder waren keine Vereinsmitglieder und haben den TSV und unsere Sportanlage zum ersten Mal kennengelernt - auch das ist ein Ziel dieses bewusst niedrigschwelligen Angebots“, so Fischer weiter.