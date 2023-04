Selbsthilfegruppe in Dormagen Trotz Sehbehinderung am digitalen Leben teilnehmen

Als sehbehinderter Mensch am Alltag, am Leben teilzunehmen, ist eine große Herausforderung. Immer wieder aufs Neue erhält die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte Dormagen, Elisabeth Fittgen, Anrufe von neuen Betroffenen, die eine niederschmetternde Diagnose für ihre Augen erhielten, in vielen Fällen ist es eine AMD, eine altersbedingte Makuladegeneration. Die Betroffenen haben, überrascht von ihrer Erkrankung, keine Blindenschrift gelernt. Im Gegensatz zu Menschen, die von Geburt an oder schon sehr frühzeitig erblindeten.