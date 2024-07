Veranstaltungen in Dormagen „Kö“ wird zur Trödelmeile

Beim großen Familien-Ferien-Flohmarkt der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) wird die Kölner Straße am kommenden Samstag, 3. August zur Trödelmeile. Rund 40 Anbieter haben ihr Kommen angekündigt und präsentieren dann von Fundstücken aus Omas Nachlass über gut erhaltenes Spielzeug, Bekleidung, Lesestoff und Haushaltshelfer etliches, was schön, nützlich und fit für eine zweite Runde ist. „Das Schöne am Flohmarkt ist, dass sich oft zufällig wahre Raritäten finden, und weil Handeln auf dem Markt dazugehört, lässt sich so manches Schnäppchen machen“, sagt Marktleiterin Sandra Just. Seit fast 20 Jahren organisiert das Stadtmarketing am ersten Samstag im Monat von Frühling bis Herbst den City-Flohmarkt entlang der „Kö“, der garantiert ohne gewerbsmäßig feilgebotene Neuware auskommt. Es gilt die goldene Regel: Alles geht, außer Neuwaren. Trotz etlicher Online-Portale und lokaler WhatsApp-Gruppen für Gebrauchtes, die es gibt, hat der Vor-Ort-Verkauf seine Fans. Viele Trödler sind dem Markt seit Jahren treu. Weitere Termine in diesem Jahr sind der 7. September und der 5. Oktober. Standplätze für die letzten Flohmärkte des Jahres sind online buchbar unter www.swd-dormagen.de.