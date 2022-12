Tipps von Dormagener Weihnachtsbaumverkäufern Trockenheit schadet Weihnachtsbäumen

Trockene und heiße Sommer belasten die Bäume in der Region schon seit geraumer Zeit, nicht nur Ahorn und Buche sind davon betroffen, sondern auch die heimischen Weihnachtsbaumkulturen. Der Verkauf der Tannen und Fichten läuft grundsätzlich gut wie immer, auf ein besinnliches Weihnachtsfest samt Baum will auch in Zeiten von Holz- und Energiekrisen zum Glück der Verkäufer keiner verzichten. Doch ob es in den nächsten Jahren noch genug Weihnachtsbäume geben wird, hängt ganz vom Regenfall der kommenden Jahre ab. Nordrhein-Westfalen hat mit 18.000 Hektar deutschlandweit die größte Anbaufläche für Weihnachtsbäume – einige davon stehen in Dormagen.