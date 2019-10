Einrichtung in Hackenbroich : Ehrenamtler verlassen Café Sowieso

Hackenbroich Albrecht Wulff, Susanne Winter, Regine und Christine Hampel wurden verabschiedet.

Oktoberfest und Karnevalsvergnügen, Informationsveranstaltungen mit der Verbraucherberatung, Drei-Gänge-Menüs, Ausflüge: Die Palette der Angebote im Café Sowieso des Evangelischen Sozialwerks Dormagen ist bunt. Neun Jahre lang wurden dienstags stets zwischen 20 und 30 Gäste betreut, es gab Kaffee, Brötchen, Kuchen und so manche Überraschung. Verantwortlich dafür, dass in der Einrichtung an der Hackhauser Straße in Hackenbroich immer etwas los war, zeichnete ein engagiertes Team von Ehrenamtlern. Nun beenden Regine Hampel, Christine Hampel, Susanne Winter und Albrecht Wulff ihre Tätigkeit aus persönlichen Gründen.