Kriminalität in Dormagen : Trickdiebe suchen erneut auf Parkplatz nach Opfern

Symbolbild Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Horrem Nach Stürzelberg war nun Horrem Schauplatz von kriminellen Aktivitäten. Weil das 82-jährige Opfer geistesgegenwärtig reagierte, blieb es beim Diebstahlsversuch.

Von Stefan Schneider

In Dormagen sind offenbar Serientäter unterwegs, die Trickdiebstähle versuchen und sich im Umfeld von Supermärkten und Parkplätzen nach Opfern umsehen. Die bevorzugte Zielgruppe scheinen ältere Menschen zu sein.

Am Freitag meldete die Polizei einen weiteren Versuch, der sich am Mittwoch gegen 12.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Lübecker Straße ereignet hatte, bei dem die Täter jedoch scheiterten. Ein 82-Jähriger war von einem Unbekannten in gebrochenem Deutsch angesprochen und darum gebeten worden, sein 1-Euro-Stück zu wechseln. Der Senior nahm laut Polizei zunächst seine Geldbörse, um darin nach kleinem Münzgeld zu suchen. Da sein Gegenüber jedoch plötzlich beim Heraussuchen helfen wollte und in Richtung des Münzfachs griff, zog der Senior seine Geldbörse schnell an sich. Er forderte den Unbekannten sofort auf, sich zu entfernen. Dieser verschwand sodann in Begleitung eines weiteren Mannes. Als der Senior sein Portemonnaie betrachtete, fiel ihm auf, dass nun seine Geldscheine halb herausragten. Er informierte die Polizei über den mutmaßlichen Trickdiebstahlversuch.

Der Unbekannte soll leicht untersetzt und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er wird als circa 1,70 Meter groß beschrieben und sprach mit Akzent. Seine Kleidung war mehrheitlich dunkelgrau, und er trug dazu eine ebenfalls dunkelgraue Mütze und einen Mund-Nasen-Schutz. Sein Begleiter wurde ähnlich beschrieben, er trug allerdings einen Bart.

Ebenfalls am Mittwochmittag war es in einem Discounter und auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in Stürzelberg (Am Weißen Stein) zu zwei Taschendiebstählen gekommen. In einem Fall war eine 79-jährige Frau betroffen, in dem anderen ein 68-jähriger Mann. In beiden Fällen wurden die Geldbörsen der Opfer gestohlen.