Polizei gibt Tipps Trickbetrüger versuchten in Dormagen ihr Glück

In der Nachbarschaft sei eingebrochen und dabei ein Handy entwendet worden, in dem angeblich ihre Rufnummer aufgefunden wurde. Von daher sei davon auszugehen, dass sie ausspioniert werde, erläuterte ein besorgter Polizist am Telefon gegenüber einer 59-jährigen Dormagenerin am Dienstag voriger Woche gegen 10 Uhr. Dass an diesem Anruf alles faul war, erkannte die Angerufene sofort und tat das einzig Richtige: sie legte auf und es entstand kein Schaden. Eine ganz ähnliche Geschichte erzählte zwei Tage später ein ebenfalls falscher Polizeibeamter einer 43-jährigen Dormagenerin, gegen 10 Uhr am Telefon. Auch sie durchschaute den versuchten Betrug umgehend und legte auf.