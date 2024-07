Polizei warnt in Dormagen Trickbetrüger rauben 84-Jährige aus

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei vor Trickbetrügern: Mit ganz unterschiedlichen Maschen versuchen Betrüger, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. „Seien Sie misstrauisch, wenn jemand aus heiterem Himmel Geld von Ihnen fordert und Sie darüber hinaus auch niemandem etwas erzählen dürfen! Ein gesundes Misstrauen ist ratsam. Legen Sie auf und rufen Sie selbst die Polizei an, entweder unter der 02131-3000 oder im Notfall den Notruf 110“, so die Beamten. Weitere Informationen zu den Maschen der Kriminellen finden Interessierte in der Broschüre "Gemeinsam gegen Betrug", die im Internet auf der Seite der Polizei des Rhein-Kreis Neuss heruntergeladen werden kann.