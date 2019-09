Einsatz in Dormagen-Hackenbroich : Tresor im Wald gefunden

Wer kann Angaben zur Herkunft des Tresor machen? Foto: Polizei

In einem Waldstück am Ortsrand von Hackenbroich, Stommelner Straße, hat am Freitag eine Zeugin einen aufgebrochener Tresor gefunden, der etwa 40 Kilogramm schwer und circa 30 x 60 Zentimeter groß ist. Darin befanden sich zwei leere Geldtüten aus Plastik mit der Aufschrift „Filiale 98- City 3“, datiert auf den 18.09.2019, sowie zwei nicht lesbare Unterschriften. Zudem war im Feld „Wechselgeld“ auf einer der Tüten ein Betrag von 524,74 Euro vermerkt. Die Polizei kann den Tresor keiner Straftat zuordnen. Sie fragt: Wer kann Angaben zum Tresor machen? Hinweise unter 02131 3000.

(NGZ)