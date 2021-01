Mit 94 Jahren gestorben : Trauer um früheren Bayer-Chorleiter Oswald Gilles

Dormagen Der gebürtige Kölner wurde 94 Jahre alt. In seinem von der Leidenschaft für die Musik geprägten Leben stand er insgesamt fast 30 Ensembles vor.

In Dormagen war er vor allem als Leiter des Männerchores Bayer Dormagen bekannt, mit dem er 23 Jahre lang arbeitete. Doch das war nur einer seiner vielfältigen Aufgabenbereiche. In seinen 52 Berufsjahren leitete er nach eigener Schätzung an die 30 Chöre. Darunter waren neben dem MC Bayer Dormagen zum Beispiel auch der Werks-Chor von Dynamit Nobel in Troisdorf, der Werks-Chor der Deutz AG und auch der renommierte Kölner Männergesangverein mit dessen Musiktheater, dem „Divertissementchen“.Schon als Student hatte Gilles Ensembles geleitet. Sein Abschiedskonzert als Dirigent hatte er im Jahr 2000 in der Kölner Philharmonie gegeben, mit dem Deutz-Chor. Danach saß er immer noch am Klavier und schrieb Chorsätze, mitunter hielt er auch Vorträge in kölscher Mundart.