Nachruf aus Dormagen : Trauer um Ex-Schützenoberst Jacky Luckas

Dormagen Ob im Karneval oder Schützenwesen: Jacky Luckas war ein Mann, der gerne unter Menschen war und feierte. Sein Herz galt auch der Feuerwehr und dort der Jugendarbeit. Jetzt ist er gestorben.

Trauer auch bei der Feuerwehr. Viele Jahre war Luckas Löschzugführer des Löschzuges Stadtmitte und auch stellvertretender Stadtwehrführer der Feuerwehr Dormagen. Nie vergaß er, wo er seine Wurzeln in der Feuerwehr hatte. Insbesondere die Jugendarbeit lag ihm sehr am Herzen. So war er nicht nur Jugendfeuerwehrwart, Stadtjugendfeuerwehrwart und Kreisjugendfeuerwehrwart, sondern auch stellvertretender Landesjugendwart. In dieser Funktion und auch lange danach war er als Wertungsrichter auf Landes- und Bundesebene bei den Wettkämpfen der Jugendfeuerwehr aktiv. So bereiste er viele Wettkämpfe quer durch Deutschland. Die Verbandsarbeit war ihm ebenso wichtig. Hier übernahm er Verantwortung als Vorsitzender im damaligen Kreisfeuerwehrverband. Des Weiteren war er Mitbegründer des Fördervereins zur Förderung des Feuerschutzes und der Jugend in Dormagen, aus dem der heutige Stadtfeuerwehrverband entstanden ist. Für seine vielfältigen Aktivitäten erhielt er verschiedenste Ehrungen. Zuletzt wurde er für die 55-jährige Mitgliedschaft geehrt.