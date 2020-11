Nachruf : Trauer um Carina Wernig

Dormagen Die langjährige Redakteurin unserer Zeitung ist tot. Sie starb im Alter von 51 Jahren. Carina Wernig hat in ihrem Traumberuf nicht nur gearbeitet, sie hat ihn gelebt.

In der Redaktion überzeugte sie aber nicht nur mit ihrer Schreibe, sondern auch mit organisatorischem Talent und einem hohen Verständnis für die Abläufe in Lesermarkt und Produktion. Später wechselte sie als Redakteurin nach Dormagen, wo sie als aufmerksame und bestens vernetzte Berichterstatterin das Geschehen in der Stadt und ihren vielen Ortsteilen verfolgte.