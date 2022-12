Tötungsdelikt in Dormagen Toter war durch Drogendelikte polizeibekannt

Nun steht fest, dass der Mann, der in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt in einem Mehrfamilienhaus an der Krefelder Straße gefunden worden und dann auch dort gestorben war, einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Obduktion habe bestätigt, dass der Mann umgebracht worden sei, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Donnerstag.