Tork-Show rund um Model-Arbeit, Tiere und einen Schwebebalken

Die Karten für die legendäre Tork-Show in der Kulturhalle Dormagen sind immer binnen Stunden verkauft. Am Freitagabend zeigte sich, dass Olaf Moll und sein Team das richtige Händchen für einen interessanten Abend haben. So unterschiedlich die Menschen auch sind, die Wolfgang Link und Detlef Zenk interviewten, so haben sie doch eine Gemeinsamkeit: Sie brennen für das, was sie tun.