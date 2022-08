Mit TV-Chefin und Promi-Metzger : TORK-Show Dormagen mit spannenden Gästen

Eddy Schülke stand bereits für Promis hinter dem Grill. Foto: Eddy Schülke

Dormagen Eine TV-Chefin, eine Kunsttherapeutin, ein Show-Metzger und ein Professor für Umweltwirtschaft: Illustre Gäste, die allesamt aus Dormagen stammen oder mit der Stadt in Verbindung stehen, hat das städtische Kulturbüro für die nächste TORK-Show am Freitag, 25. November, um 20 Uhr in die Kulturhalle Dormagen eingeladen.

So wird sich unteranderem Niki Pantelous dem Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Link und Detlev Zenk stellen. Die Redaktionsleiterin der ARD-Unterhaltungsendung am Morgen „Live nach neun“ ist in Dormagen aufgewachsen und hat lange in der Innenstadt gewohnt. Pantelous hat zuvor für die ARD-Tagesschau, das Polit-Talkmagazin „Hart aber fair“ und verschiedene Formate des TV-Senders Phoenix redaktionell gearbeitet.

Auf der TORK-Couch nimmt auch Corina Wyrwich Platz. Die Nievenheimerin ist Ergo- und Kunsttherapeutin im Bereich Sucht. Sie arbeitet im geschlossenen Bereich einer Akutaufnahme und auf einer fakultativ geschützten Station für Drogenentzug. Die 36-Jährige ist aber auch eine vielseitige Künstlerin, deren Werke gerade im Dormagener Kulturhaus zu sehen waren. Gemeinsam mit Künstlerin Kamila Dabrowska stellte sie rund 80 sehenswerte Kunstwerke auf drei Etagen aus.Das Gros der Ausstellung bilden gesprayte oder mit Acryl gemalte Stencilarbeiten von Corina Wyrwich.

Corina Wyrwich stellte zuletzt im Kulturhaus aus. Foto: Kamila Dabrowska Photography

Prof. Dr. Peter Heck war früher Umweltschutzbeauftragter der Stadt Dormagen und ist heute ein gefragter Professor für angewandtes Stoffstrommanagement am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der regionalen Wertschöpfung, Klimaschutz und erneuerbaren Energien.

Die Runde komplettiert Eddy Schülke. Der Dormagener ist als Show-Metzger „Eddy The Butcher“ in verschiedenen TV-Shows zu sehen und hat mit Ex-Fußball-Profi Thorsten Legat den „Kasalla-Griller" auf den Markt gebracht. Er stand bereits für Promis wie Ralf Schumacher und die Promi-Familie Geissen hinter dem Grill.

Für die musikalische Begleitung sorgt „Kena´s Room“. Die Band um Frontfrau Kena Haas überzeugt mit einem erfrischenden Sound, dem ein Mix aus Jazz, Pop und brasilianischen Klängen zugrunde liegt. Für die TORK-Show gibt es noch wenige Karten, die in der City-Buchhandlung, Kölner Straße 58 in Dormagen, und über den städtischen online Ticket-Shop dormagen.reservix.de erhältlich sind. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02133 257338 beim Kulturbüro.

(NGZ)