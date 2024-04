Kulturhalle in Dormagen „Tork-Show“ begeistert mit vier spannenden Gästen

Für den lebhaften Coskun Quindt ist der größte Traum, eines Tages von seiner Kunst leben zu können. Der fußballbegeisterte Dormagener sagt von sich, er habe keine Ahnung von Kunst. Als er seinen Sohn 2020 vom Kindergarten abholte, habe er seine Inspiration gefunden und seither nicht mehr losgelassen. Der Unternehmer malt abstrakte Bilder am liebsten im Großformat und begeisterte damit zuletzt in der Glasgalerie mit seiner Ausstellung „Der bunte Zauber“. Die Kunst sei für ihn eine emotionale Angelegenheit. So verwundert es nicht, dass eines seiner Lieblingsstücke „Wut“ heißt. Diese Leidenschaft helfe ihm, Dampf abzulassen und sich zu sortieren. Dem gelernten Tischler ist besonders wichtig, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Es gelang ihm, bei der Versteigerung eines seiner Werke eine Spende in Höhe von 1276 Euro an das Jugendhilfezentrum Raphaelshauses zu erzielen.