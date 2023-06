Gewerbeansiedlung in Dormagen Top-Logistiker GXO eröffnet an der B9

Der weltweit größte reine Kontraktlogistikanbieter GXO eröffnet einen Standort in Dormagen. Wie das in Greenwich im US-Bundesstaat Conneticut beheimatete Unternehmen angibt, will man seine Aktivitäten auf Europas größtem Logistikmarkt in den kommenden Jahren deutlich auszubauen. Das bedeutet konkret: In der ersten Phase investiert GXO in ein neues, 36.000 Quadratmeter großes, hochmodernes Lager in Dormagen an der B9. Ziel ist es, bei voller Auslastung bis zu 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen. Das Gebäude steht, derzeit geht es um den Innenausbau, die Eröffnung wird „in den nächsten Monaten“ erwartet, so ein Unternehmenssprecher.