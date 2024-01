Tollitätenempfang der KG Rot-Weiß Ückerath „Die Zukunft für unseren Karneval ist gesichert“

„Jetzt geht“s los, wir sind nicht mehr aufzuhalten“, dröhnte es aus dem dem Saal der Gaststätte Manes am Bösch. Was immer wieder auffallen sollte: Die Tanzgarden hatten nichts verlernt. „Das ist unsere Zukunft“, hörte man von den Gastgebern. Gemeint waren die „Tanzkätzchen“, zwischen drei und sieben Jahren alt. Sie machten das, was man den „Eisbrecher“ nennt und ihre Begeisterung wirkte ansteckend. Trainiert werden sie übrigens von niemand Geringerem als der Karnevalsprinzessin Sonja. An ihrer Seite: Prinz Bernd. Beide waren in bester Feierlaune. „Die Session ist bis jetzt sehr beeindruckend gewesen“, sagte der Prinz und seine Prinzessin konnte dem nur zustimmen. Für“s Kommen gab es eine Urkunde. Außerdem wurden unzählige Karnevalsorden verliehen.