Karneval in Dormagen Tolles Comeback des Eintopfsamstagszugs

Neben vielen wunderschönen, farbenfrohen und bunten Clowns sah man in diesem Jahr besonders viele Prinzessinnen und Märchenwesen. Ganz viele kleine Anna & Elsas stehen am Straßenrand mit ihren Frozen-Kostümen und freuten sich an diesem Samstag besonders über die Fußtruppe der Märchenspiele Zons, wo besonders viele hübsche Märchenwesen mitlaufen, um für das kommende Programm diesen Sommer auf sich aufmerksam zu machen. „Meine Tochter hat mich mit ganz großen Augen angeschaut, als ich ihr heute Morgen gesagt habe, dass sie heute mit ihrem Anna-Kostüm in die Stadt gehen darf, dort viele kostümierte Menschen sind, die dann auch noch Süßigkeiten für die Kinder werden“, berichtete Jeckin Susanna. So wie ihr ging es in diesem Jahr vielen Familien mit ihren Kindern. Viele Kinder sahen zum ersten Mal kostümierte Erwachsene, geschmückte Wagen, hören kölsche Musik und konnten es kaum fassen, als sie mit Süßigkeiten von allen Seiten beworfen werden. Zu Beginn waren viele kleine Jecken noch schüchtern und zurückhaltend. „Guck mal, ich habe eine ganze Tüte voller Bonbons und Gummibärchen. Die habe ich einfach so bekommen, weil ich als Spiderman verkleidet bin und ganz laut Kamelle geschrien habe“, zeigte der sechsjährige Max stolz seinen mehr als vollen Beutel.