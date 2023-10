Personalwechsel im Rathaus Dormagen Tobias Koch neuer Leiter des Ordnungsamts

Im Rathaus geht die Verjüngungskur in der erweiterten Führungsspitze weiter: Seit dem 1. Oktober ist Tobias Koch neuer Leiter des Fachbereichs Recht und Ordnung und damit Nachfolger von Holger Burdag, der zum 1. August in den Ruhestand gegangen ist. Der 35-Jährige, der in Köln wohnt, war zuletzt als Dezernent bei der Bezirksregierung Köln tätig. Zuvor arbeitete er im Landtag NRW. Sein direkter Vorgesetzter ist der Erste Beigeordnete Fritz Bezold (51), der seit dem 1. Mai im Rathaus tätig ist und den langjährigen Bürgermeister-Stellvertreter Robert Krumbein abgelöst hatte.