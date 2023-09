Unternehmungen in Dormagen Jetzt noch einmal den Spätsommer genießen

Das Spätsommerwetter nimmt erst einmal kein Ende. Bis zum Wochenende scheint die Sonne und die Temperaturen kratzen an die 30 Grad Celsius. Nur in den Nächten und frühen Morgenstunden macht sich das Fortschreiten der Jahreszeit bereits bemerkbar. In den Frühstunden ziehen teilweise Nebelfelder auf, die erst im Tagesverlauf von der Sonne aufgelöst werden. Aber das sollte die Laune nicht trüben. Vielmehr sollten die Dormagener das vorübergehende Wetterglück kräftig nutzen. Zum Beispiel für Unternehmungen. Gänzlich kostenlos sind die bequemen Liegestühle aus Holz, die direkt im Schlosspark (hinter dem Eingang an der linken Seite) zum Verweilen einladen und einen herrlichen Blick auf die Auenlandschaft von Zons ermöglichen. Mehr Entspannung geht nicht. Einmal in Zons, solle man sich auch nicht das hausgemachte Schokoladeneis der Eismanufaktur an der Schlossstraße entgehen lassen.