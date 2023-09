Wald in Dormagen Sonderbarer Pilz im Tannenbusch

Der rote Tintenfischpilz aus der Gattung der Stinkmorcheln hält, was sein Name und seine Gattung versprechen. Er stinkt und sieht aus wie ein Tintenfisch. „Er stinkt wie die Hölle. Der Geruch lockt vor allem Fliegen an“, sagt Gorzelski. Denn die verbreiten die Sporen. Der Geruch, der offenbar an Aas erinnert, verbreitet sich nur, wenn die „Tentakel“ bereits sichtbar sind. Das Hexenei an sich verströmt kaum Geruch. Doch bevor die knallroten, manchmal auch rosa „Tentakel“ sichtbar werden, sind sie gut versteckt: in einem „Hexenei“. Der ungeöffnete Fruchtkörper wächst zunächst als kugeliges, cremefarbenes Hexenei. Bei günstiger Witterung beginnt das Hexenei aufzubrechen und der Fruchtkörper des Tintenfischpilzes wächst aus dem Hexenei heraus.