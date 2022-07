Kontakt nach Dormagen : Ukrainerinnen besichtigen Tierheim

Hackenbroich Ihr eigenes in Kharkiv wurde während des Krieges zerbombt. Die Frauen hoffen, es irgendwann wieder aufbauen zu können – nach westlichem Standard.

Babette Terveer ist nicht nur Vorsitzende des Tierschutzvereins in Dormagen, sondern engagiert sich auch bei der Tierschutzorganisation „Notpfote Animal Rescue“. Nun konnte sie beide Funktionen miteinander verbinden. Denn über die „Notpfote“ waren jetzt zwei Tierschützerinnen aus der Ukraine, Yaryna Vintoniuk und Olena Donets, in Deutschland zu Gast, um sich die Tierheime Düsseldorf und eben Dormagen (an der Bergiusstraße in Hackenbroich) anzusehen. Der Hintergrund ist traurig: Das Tierheim in Kharkiv, wo die Ukrainerinnen über „Animal Resue Kharkiv“ aktiv sind, wurde bei russischen Angriffen zerbombt. Die Frauen hoffen, dass es irgendwann wieder aufgebaut werden kann – wenn möglich nach westlichen Standards, von denen sie sich jetzt bei ihrem Besuch einen Eindruck verschaffen konnten.