Kunst in Dormagen Jedes Tierporträt ist eine einmalige Erinnerung

Bereut habe sie diesen Schritt keine Sekunde. Sie stellt zum Jubiläum der Dormagener Tierarztpraxis, in der sie gelernt hat, im vergangenen Jahr zum ersten Mal aus, baut ihren Instagram-Kanal aus, Freunde und Familie verteilen Visitenkarten. Zunehmend mehr Anfragen und Aufträge erreichen sie. Ein Onlineshop für Tierbedarf wird auf sie aufmerksam und hat inzwischen zum zweiten Mal nach einem Tierporträt für ein Gewinnspiel angefragt. „Gerade mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit ist die Auftragslage gut gefüllt“, sagt die Autodidaktin. Menschen wollten ihre Lieblinge in einem gemalten Porträt für immer festhalten. Einige reichten Fotos dazu ein. Dann bespricht sie mit ihren Kundinnen und Kunden beispielsweise Hintergründe und versucht, noch mehr über den Charakter des Tieres zu erfahren. So oft es geht, fährt sie jedoch selber zu ihren Interessenten raus, um sich einen persönlichen Eindruck von tierischen Gefährten und ihren Besitzern zu machen und die dahinter stehenden Geschichten einzufangen. An zwei Tagen in der Woche arbeitet sie fest bei einem Kinder-und Jugendreiseveranstalter in Neuss. Die anderen Wochentage gehören ihrer Kunst. „Dann setze ich mich morgens nach dem Frühstück an meine Leinwand und meine Arbeiten“, berichtet sie. Und wenn ihr noch Zeit bleibt oder eine spontane Idee kommt, greift sie auch am Wochenende zu Papier und Stift oder zu Farbe und Leinwand. Insbesondere großformatige Löwenbilder beschäftigen sie. Auch hier liegt ihr Fokus auf dem Detail. Etwa auf dem Auge. „Dieses Löwenauge ist für mich zugleich auch ein Fenster zur majestätischen Schönheit der Tierwelt, die mich immer wieder fasziniert und begeistert“, erläutert sie ihr aktuelles Bild. Ihr großer Traum sei eine Reise nach Afrika, wo sie die Big Five – Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard – einmal aus nächster Nähe sehen möchte. Afrika, die Tiere und die Steppe haben mich als Kind schon immer in den Bann gezogen“, schwärmt sie.