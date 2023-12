Hochwasser in Dormagen Tierfreunde retten 24 Nager vor den Rheinfluten

Als am zweiten Weihnachtstag nachmittags sogar mal die lange vermisste Sonne zum Vorschein kam, wirkte die Szenerie geradezu idyllisch: Der Rhein ist seit Tagen aus dem Bett und hat auch in Dormagen die Rheinwiesen überflutet. Was bei düsterem Regenwetter schnell einen bedrohlichen Eindruck machen kann, wurde im hellen Licht zum Anziehungspunkt. Die Fluten lockten viele schaulustige Spaziergänger an.