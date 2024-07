Verkehr in Dormagen Ticketverkauf in den Stadtbussen wird bald eingeschränkt

Auf die Nutzer der Stadtbusse in Dormagen kommt im Spätsommer eine Änderung zu, die die Folge einer Entscheidung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) ist: Der Verwaltungsrat des VRR hat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen, ab 1. September 2024 nur noch ein reduziertes Ticketsortiment in den Bussen und Bahnen anzubieten. Das gilt dann auch für die Stadtbusflotte in Dormagen. Dann werden in den Bussen und Zügen nur noch Einzel-Tickets für Erwachsene und Kinder sowie Fahrrad-Tickets zum direkten Fahrtantritt verkauft. Die übrigen Tickets seien aber unverändert im Kunden-Center am Bahnhof Dormagen und in den Vorverkaufsstellen erhältlich, versichert Andrea Kunz, ÖPNV-Leiterin bei der Stadtbus GmbH. Auch an den Ticketautomaten an den Bahnhöfen sowie in allen verfügbaren Apps werde das übrige Ticketsortiment weiter angeboten.