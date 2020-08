Unterhaltung in Dormagen : Ticketverkauf für Zonser Musicalnächte läuft

Dormagen Für den Termin am 5. September und für das Konzert mit den Kölschrockern von Brings gibt’s noch Karten. Andere Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.

Eigentlich hätte die Musicalnacht bereits am 10. Juni stattfinden sollen, damals musste sie jedoch wegen Corona abgesagt werden. Jetzt darf das Event mit weniger Besuchern stattfinden. „Alle Karten, die für den 10. Juni gekauft wurden, haben am 4. September Gültigkeit“, betont Organisator Dustin Thissen. Am 4. September werde das Programm gezeigt, das ursprünglich für den 10. Juni vorgesehen war. Am 5. September gibt es zusätzlich ein „Best of Musical“-Programm der „Musicalpeople Stuttgart“. Mit dabei sind internationale Musicalstars wie John Vooijs aus den Niederlanden und Jessica Kessler. Beide haben in der Vergangenheit bereits Hauptrollen in Musicals wie „We will rock you“ oder „Mamma Mia“ und „Wahnsinn“ gespielt. Karten für den 5. und 6. September gibt es auf tickets.marcpesch.de