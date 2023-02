Unterhaltung in Dormagen Tickets fürs Kabarettfestival in Zons sind sehr gefragt

Das Festival eröffnet Top-Kabarettist Urban Priol am Samstag, 24. Juni, um 20 Uhr mit seinem Programm „Im Fluss. Täglich quellfrisch, immer aktuell!“. Zur herrlich verrückten Höllenfahrt bittet am Sonntag, 25. Juni, 20 Uhr, Herbert Knebels Affentheater. Die Publikumslieblinge aus dem Ruhrpott präsentieren in „Fahr zur Hölle, Baby!“ neue kuriose Geschichten und ungewöhnlich interpretierte Songs. „Hausmannskost“ mit Sprachwitz und Spaß-Garantie liefert Jürgen B. Hausmann in seinem kommenden Programm „(Sch-)Witzparade ´23“ am Montag, 26. Juni, 20 Uhr. Besonders aufpassen muss Arnd Zeigler am Mittwoch, 28. Juni, um 20 Uhr. Denn der Fußball-Verrückte „Hat schon Gelb!“. So lautet der Titel seiner Show, in der er die Kuriositäten des Fußballs gewohnt humorvoll mit Filmen und Anekdoten beleuchtet.