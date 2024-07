Kultur in Dormagen Theatersommer mit „Klapsenbeste“ und „Spontanitätsexperte“

Die Reihe in der rustikalen Theaterscheune eröffnet das heimische Galerietheater am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr mit der Komödie „Zwei ahnungslose Engel“. In dem Stück gehen zwei reizende ältere Schwestern mit einer gefundenen Kreditkarte auf Shopping-Touren. Als der Schwindel aufzufliegen droht, benötigen die Seniorinnen Charme, Witz und eine Prise Glück.