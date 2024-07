Theatersommer in Dormagen Städtisches Kulturbüro zieht positives Fazit

Dem Konzert-Wochenende schließen sich drei Comedy-Abende vom 5. bis 7. August an. Den Anfang macht am 5. August Spaß-Garant Ralf Senkel, der in seinem Programm „Der hat gesessen!“ schillernd-komische Beobachtungen aus dem Alltag liefert. „Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst!“ findet Mutmacher und Musik-Comedian Henning Schmidtke am 6. August. Anna Schäfer schlüpft am 7. August in der Rolle einer Frau, die nachts nicht schlafen kann. In ihrem Theater-Stück „Schlafende Hunde - ein hochkomischer Nachtflug“ stellt sie den Gästen ihre Freunde und Gegner vor, ihren unbändigen Spaß und ihre wilde Wut und messerscharfen Beobachtungen. Karten gibt es schon jetzt im Ticket-Shop dormagen.reservix.de oder in der City-Buchhandlung Dormagen.