Kultur in Dormagen Theatersommer Knechtsteden mit Kathi Wolf und Kindertheater

Noch dauert es einige Monate bis zur Sommersaison. Einen kleinen Vorgeschmack auf sommerlichen Kulturgenuß gibt es aber schon jetzt vom städtischen Kulturbüro. Ein ganzes Wochenende voller Comedy-Spaß garantiert der Theatersommer Knechtsteden vom 26. bis 28. Juli . Bis zum 30. April bieten die Organisatoren das beliebte Frühbucher-Abo „Drei für 45 Euro“ mit den drei Abendvorstellungen im Paket an. Die Reihe in der rustikalen Theaterscheune eröffnet das heimische Galerietheater am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr mit der Komödie „Zwei ahnungslose Engel“. In dem Stück gehen zwei reizende ältere Schwestern mit einer gefundenen Kreditkarte auf ausgiebige Shopping-Touren. Als der Schwindel aufzufliegen droht, benötigen die Seniorinnen Charme, Witz und eine Prise Glück.