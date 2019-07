Theatersommer in Knechtsteden gestartet : Ein Teil des Publikum nahm sich „hitzefrei“

Theatersommer in Knechtsteden gestartet

Comedian Fridemann Weise eröffnete den Theatersommer in Knechtsteden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Knechtsteden Die Premiere des diesjährigen Theatersommers im Kulturhof Knechtsteden hatte nur etwas mehr als 100 Besucher. „Wegen der Hitze gab es viele Absagen“, musste der Leiter des Dormagener Kulturbüros Olaf Moll ein bisschen resignierend feststellen.

Vielleicht lag es aber auch am Gast des Abends: Der Kölner Liedermacher und Comedian Friedemann Weise (45) hat die besten Zeiten wohl hinter sich. 2015 wurde er noch in die Kabarettbundesliga gewählt. In Knechtsteden war er mit seinem zweiten Soloprogramm „Die Welt aus der Sicht von schräg hinten“ zu Gast, mit dem er seit 2016 tourt. „Am Anfang machen wir das ganze ‚dirty Zeug’, anschließend ordentliches Politkabarett mit Angela Merkel und so“, versprach er zu Beginn.