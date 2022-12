Testungen in Dormagen Testzentrum in Stürzelberg soll geschlossen werden

Marcel Offermann, Betreiber einiger Testzentren in Dormagen, Neuss und Rommerskirchen bemerkte beispielsweise einen wesentlichen Anstieg. „Die Nachfrage war fast genau so hoch, wie in den Vorjahren. Es waren vielleicht fünf Prozent weniger, aber dennoch ein deutlich erhöhtes Aufkommen an Menschen, die sich für die Weihnachtstage mit ihren Familien testen ließen.“ Er sei froh, dass „viele so vernünftig damit umgehen.“