Das älteste Mitglied im Männerchor Bayer Dormagen Die Leidenschaft zum Singen hält jung

August Liska kam schon als Kind zum Singen. Nach dem Krieg herrschte Lehrermangel in seiner Heimat und so schickte man damals Pater in die Schulen der Dörfer, um die Jungen und Mädchen zu unterrichten. Einer dieser Pater habe immer eine Geige dabeigehabt, erzählt Liska, und so habe er mit dem Singen begonnen- und bis heute nicht mehr aufgehört.