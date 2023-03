Verkehrsprojekt in Dormagen Tempo 30 auf Nettergasse vorerst auf Eis gelegt

Die Stadt hatte zwischenzeitlich mit dem Rhein-Kreis Neuss als Verkehrsbehörde zum Thema Tempo 30 gesprochen, um dort erfahren, auf welche der Umgestaltungselemente gegebenenfalls verzichtet werden könne, um eine Tempo 30-Regelung anzuordnen. In der Antwort hieß es, dass eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit „beim derzeitigen Ausbauzustand der Nettergasse nicht anordnungsfähig“ sei. „Es ist natürlich enttäuschend, dass aus rechtlichen Gründen Tempo 30 nicht möglich ist“, so Heinen. Das Thema sei allerdings nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Die aktuelle öffentliche Diskussion lasse erwarten, dass zukünftig die Ausweisung von Tempo 30-Zonen deutlich vereinfacht werden könne, so die Stadt.